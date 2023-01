Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Hugo SouzaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/01/2023 12:42

Rio - O goleiro Hugo Souza pode entrar de última hora na lista de jogadores do Flamengo que disputarão o Mundial de Clubes no Marrocos. Após as negociações com o Vissel Kobe-JPN e o Benfica-POR falharem, o jogador pode ocupar a última vaga de goleiro, ainda em aberto. A informação é do portal "UOL".

Hugo Souza esteve muito perto de deixar o Flamengo nas duas oportunidades, mas os acordos acabaram melando de última hora. Por conta disso, é possível que o goleiro integre a delegação rubro-negra no Marrocos, já que Matheus Cunha e Dyogo Alves ainda não têm a experiência necessária para substituírem o titular Santos. A lista deve ser enviada até o próximo dia 5.

Inicialmente, a ideia do Flamengo era ter o goleiro Rossi como reserva no Mundial. Após assinar pré-contrato com o jogador, o Flamengo até tentou negociar uma saída imediata com o Boca, mas os argentinos não se mostraram dispostos a liberá-lo. O arqueiro, inclusive, passou a não fazer mais parte dos planos do Boca, sendo emprestado ao Al Nassr até o fim de seu contrato.

Para chegar à final do Mundial e ter chances de enfrentar o Real Madrid, o Flamengo precisará passar pelo vencedor da partida entre Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) e Al Hilal (campeão da Ásia). O Rubro-Negro faz sua estreia no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília). Já os europeus entram em campo no dia 8, contra o Al Ahly, vice-campeão africano, Auckland City, campeão da Oceania ou Seattle Sounders, campeão das Américas Central e do Norte.