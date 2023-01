Sonia Isaza - Reprodução / Instagram

Sonia Isaza

Publicado 25/01/2023 12:11

Rio - A esposa do meia do Flamengo Arturo Vidal, Sonia Isaza, utilizou suas redes sociais para divulgar um novo ensaio. Ela publicou fotos em que aparece com uma lingerie vermelha e recebeu muitos elogios em seu perfil no Instagram.

Vidal, de 35 anos, é casado com Sonia, de 33 anos. Eles estão juntos desde 2019, quando o chileno encerrou seu casamento com a ex-mulher, Maria Teresa Matus, mãe de três filhos do jogador. Sonia Isaza é estrela na Colômbia e já era conhecida antes do seu relacionamento com o jogador. Ao todo, ela tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.