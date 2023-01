Rafinha nos tempos de Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/01/2023 17:30

Rio - Em 2019, Rafinha viveu um ano fantástico no Flamengo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro. Porém, no ano seguinte deixou o Rubro-Negro em uma saída que teve feridas. Em entrevista ao " Flow Sport Club", o lateral-direito recordou o momento em que acertou com o Olympiacos, da Grécia.

"Não foi tranquila (a saída). Nunca foi e nunca vai ser. É sinistro falar uma coisa dessa. Eu joguei um ano no Flamengo aqui, parece que eu joguei 50. Foi tão intenso aquele ano, de tanta conquista, de tanta vitória, um ano especial. Do meu lado pessoal também. Da minha família poder me ver jogar no Maracanã toda semana já sabendo que a gente ia ganhar todos os jogos. No meu lado pessoal e profissional, o que eu pensava? ‘Vou seguir minha vida, joguei um ano aqui e ganhei tudo’. Mas para a torcida, isso foi um golpe muito forte", disse.

Atualmente no São Paulo, Rafinha contou que alguns ex-companheiros de Flamengo ficaram sem falar com ele por um período devido a decisão de deixar o clube carioca.

"Parceiro meu, da minha cidade, os caras ficaram dois, três meses sem falar comigo. O Filipe Luís deu entrevista aí recente, falou que ficou zangado comigo. Eu mandei mensagem para ele, falei ‘ô magrelo, você tá de brincadeira, hein?’. Por isso que ele não falava comigo. Eu fui pra Grécia, ele não falava comigo. Eu mandava mensagem, ele visualizava e não respondia. Agora que eu fui descobrir que ele falou que não ia me perdoar nunca. Se o Filipe, que é meu parceiro, jogou comigo desde 2003, sub-17, sub-20, ficou zangado comigo, imagina o torcedor", contou.