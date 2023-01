Divulgação - Dillyene

Publicado 26/01/2023 11:00

Rio - A cantora Dillyene, de 33 anos, acaba de ser eleita Bela do Flamengo. Ela que é fã de Gabigol e David Luiz, não esconde a felicidade de representar o time.

"Além de ser uma honra representar o Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, pra mim vai ser um divisor de águas. Com certeza vamos desenvolver projetos incríveis juntos", destaca.

Ela tem 1,63m de altura e 60 quilos, e para manter as medidas, ela procura fazer exercícios físicos e se alimentar bem. "No momento não estou fazendo uma dieta restrita, mas tenho uma alimentação saudável. Como estou vivendo entre Paris e Rio de Janeiro, procuro um personal em ambas as cidades. O meu objetivo é tonificar o corpitcho", brinca.

Quando questionada se está solteira, a artista diz que está focada na carreira artística. "Atualmente estou focando 100% no meu trabalho", pontua.

Dillyene também fala sobre sua trajetória profissional e revela novidades. "Depois de passar muitos anos escrevendo, decidi me autoproduzir lançando meu primeiro single intitulado “En Lockdown”. Meu segundo foi "Saudade”, que é uma homenagem para minha avó e para todos que já perderam um ente querido. E para a Copa do Mundo, lancei “É do Brasil”, que é uma música motivacional e cheia de ritmo. E temos um quarto lançamento que já tá “na cara do gol“, fique de olho no meu perfil do Instagram @dillyene_ que vou trazer spoiler.