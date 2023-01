David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2023 10:51

Rio - O zagueiro David Luiz, de 35 anos, viveu muitas emoções no futebol europeu, porém, o final da sua carreira guardou para ele a experiência de atuar no Flamengo e de disputar grandes títulos. Contratado em 2021, o defensor viveu um primeiro ano sem conquistas, mas no ano passado levantou a Copa do Brasil e a Libertadores. Em entrevista ao site oficial da Fifa, o veterano falou sobre a sensação de construir uma história vitoriosa no Brasil.

"A minha contratação pelo Flamengo foi uma dívida para com a torcida. Senti o carinho deles antes mesmo de entrar. A nação do Flamengo é de outro mundo. Sem dúvida, todos querem estar em uma posição em que possam trazer felicidade para muitas pessoas. Ganhar jogos, títulos com este clube é uma sensação incrível. Estou muito feliz por estar no Flamengo", disse.

David foi questionado sobre o título da Libertadores conquistado sobre o Athletico-PR. A taça que escapou em 2021 veio no ano seguinte e colocou o zagueiro em uma lista seleta de jogadores que venceram a competição sul-americana e a Liga dos Campeões.

"Foi uma das melhores páginas da minha carreira. Chegou inesperadamente. Passei praticamente toda a minha carreira na Europa, cresci como jogador lá. Nunca foi minha intenção voltar ao Brasil. De repente tudo mudou. Aquele dia foi a minha segunda final de Libertadores. Consegui ajudar o Flamengo a triunfar e me consagrar no seleto grupo de jogadores que venceram a Champions e a Libertadores. Se não me engano são apenas 13, 14, então isso foi muito especial para mim", contou.

Sobre a disputa do Mundial de Clubes, David Luiz admitiu o favoritismo do Real Madrid, mas afirmou que o Flamengo tem condições de surpreender e levar o título no Marrocos.

"São os favoritos em todas as competições que participam pela sua história, pelo seu know-how, pela sua completude e pela qualidade dos seus jogadores. Mas no futebol tudo pode acontecer. Você viu isso mais uma vez na Copa do Mundo. Os jogos podem ser decididos por pequenos detalhes. Estamos tentando preparar nossas próprias armas da melhor forma possível para chegarmos à competição preparados para todas as situações que possamos enfrentar", finalizou.