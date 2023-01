Bruno Henrique, atacante do Flamengo - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 27/01/2023 14:15 | Atualizado 27/01/2023 14:18

Rio - O Flamengo divulgou, na tarde desta sexta-feira, os jogadores relacionados para a Supercopa do Brasil, neste sábado (28), contra o Palmeiras, no Mané Garrincha. O Rubro-Negro optou por levar todos os atletas do elenco para Brasília, mesmo aqueles que não têm condições de jogo, como Bruno Henrique e Victor Hugo, que se recuperam de lesão.

A grande ausência na decisão será João Gomes. O volante, que foi negociado com o Wolverhampton-ING na última quinta-feira (26), já se despediu dos companheiros e não viajará para a capital federal.

Veja a lista completa de relacionados:

O Flamengo entrará em campo em busca de seu terceiro título da Supercopa do Brasil. Desde 2020, quando o torneio foi criado, o Rubro-Negro participou de todas as edições e conseguiu levantar o caneco em 2020, vencendo o Athletico-PR, e em 2021, batendo o próprio Palmeiras. No entanto, no ano passado, o time da Gávea ficou com o vice ao perder para o Atlético-MG nos pênaltis.