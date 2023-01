Everton Ribeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2023 16:50

Rio - Novo treinador do Flamengo, Vítor Pereira tem a responsabilidade de assumir um grupo campeão com um Mundial de Clubes às portas. O apoiador Everton Ribeiro, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, falou sobre o estilo do treinador português.

"O Vítor está tentando buscar o melhor de cada jogador, perguntando o que cada um prefere, para que cada um se adapte logo. Conversa diariamente com a gente, ele é mais reservado, mas sempre procura saber como o jogador está se sentindo na posição", contou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

De acordo com o meia, Vítor Pereira tem conseguido se comunicar bem com o elenco e mesmo em tão pouco tempo já é possível ver o "dedo do treinador" no Flamengo.

"Não está sendo muito difícil, ele sabe explicar o que quer, já tem um pouco do trabalho dele. É importante poder vencer do jeito que ele pede, então isso já mostra que a nossa equipe está assimilando bem. Agora tem um jogo importante que a gente espera que dê certo no final", opinou.