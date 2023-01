Troféu do Mundial de Clubes da Fifa: Flamengo vai em busca da segunda conquista - Fifa/Divulgação

Publicado 27/01/2023 18:17

A Rede Globo definiu a equipe de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa. Dois times completos serão enviados ao Marrocos, país-sede do torneio. O narrador dos jogos do Flamengo na TV Globo será Luís Roberto, enquanto, no SporTV, Gustavo Villani foi o escalado. As informações são do portal "Notícias da TV".



Ainda de acordo com o site, Júnior e Roger Flores acompanharão Luís Roberto na transmissão da Globo. Já no SporTV, Ricardinho e Lédio Carmona serão os comentaristas.



O Mundial de Clubes acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro. Flamengo e Real Madrid já estão classificados para a semifinal da competição e estreiam, respectivamente, nos dias 7 e 8. Caso vençam seus adversários, os campeões da Libertadores e da Champions League se enfrentarão no dia 11, às 16h (de Brasília).



Antes de Flamengo e Real Madrid começarem sua participação no torneio, outros clubes entram em campo pelas quartas de final do Mundial. O adversário do time carioca sairá do confronto entre Wydad (Marrocos) e Al-Hilal (Arábia Saudita), no dia 4.



No mesmo dia será conhecido o oponente da equipe espanhola, que sairá do confronto entre o vencedor da partida entre Seatle Sounders (Estados Unidos) e Al-Ahly (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia), que jogam no dia 1.