Nova camisa do Flamengo para a temporada 2023Gabriel Orphão / O Dia

Publicado 27/01/2023 17:15

Na última quinta-feira, o Flamengo anunciou os seus novos uniformes para temporada de 2023, contudo, os valores das peças rubro-negras foram comentadas por torcedores nas redes sociais. Uma versão camisa número 1 do time carioca é comercializada a R$600 no site oficial do clube.



Nesta sexta-feira, no Twitter, torcedores comentaram, criticaram e ironizaram os preços das camisas.

A peça em questão se trata de um modelo da camisa na "versão jogador", que segue os padrões dos uniformes dos atletas em partidas do Flamengo. Caso o torcedor deseje adicionar os patchs das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, o preço pode chegar a R$ 699,80. Isso sem mencionar o valor do frete de entrega, que varia dependendo do destino da entrega.



O valor representa quase metade do salário mínimo brasileiro, que atualmente é de R$ 1.212.



Uma outra versão do uniforme masculino do time é comercializada no site, essa sendo o "modelo torcedor". A peça custa quase metade do preço do acessório anterior, no valor de R$ 350.