João Gomes foi negociado pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2023 17:31

Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor lamentou e elogiou João Gomes nas redes sociais. O americano se esforçou para tentar contratar o volante do Flamengo para o Lyon, novo clube de seu portfólio, mas perdeu a disputa para o Wolverhampton, da Inglaterra.

"Foi tarde demais por João Gomes. Todos os meus poderes de persuasão não conseguiram alterar o senso de honra desse jovem. Ele deu sua palavra aos Wolves e não se desviará. Estou desapontado, mas muito impressionado com um jovem adorável com um futuro incrível. Boa sorte, João!", escreveu nas redes sociais.



Textor chegou a ir ao Ninho do Urubu para conversar com o volante e tentar convencê-lo a aceitar a proposta do Lyon, que era maior do que a dos ingleses. Entretanto, o jovem de 21 anos ficou irredutível pelo sonho de jogar na Premier League e também por já ter dado sua palavras aos Wolves.



O Flamengo acertou a venda para o Wolverhampton por 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) mais bonificação de 1,5 milhão de euros. O Rubro-Negro ainda ficou com 10% dos direitos econômicos de João Gomes.