Taça da Supercopa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/01/2023 21:26

Nesta sexta-feira, a CBF anunciou o valor da premiação da Supercopa do Brasil 2023. O campeão receberá a bolada de R$ 10 milhões. O vice, por sua vez, ganhará R$ 5 milhões. A quantia paga aos dois clubes é mais que o dobro em relação à edição do ano passado.

Na Supercopa de 2022, o campeão Atlético-MG garantiu mais R$ 5 milhões aos cofres. Já o Fla, que ficou com o vice, recebeu R$ 2 milhões.

A CBF, em nota, ainda informou que esta premiação recorde conta com o reconhecimento financeiro da Conmebol. Isso porque a entidade sul-americana irá distribuir 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) "como parte do fundo que premia os campeões das entidades filiadas".

Em tempo: a Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, acontecerá neste sábado, às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Sportv.