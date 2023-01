Gabigol já marcou seis gols em sete jogos contra o Palmeiras, sua quinta maior vítima - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol já marcou seis gols em sete jogos contra o Palmeiras, sua quinta maior vítimaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/01/2023 08:30

Dois clubes que veem crescer uma rivalidade por conta do domínio no futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (28) às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em busca de mais um título, o da Supercopa do Brasil de 2023.

Será a terceira decisão de uma competição entre eles nos últimos anos, com uma conquista para cada, sendo a última a favor dos paulistas na traumática final da Libertadores de 2021, quando Andreas Pereira perdeu a bola para Deyverson, que fez o gol do título na prorrogação: 2 a 1. A outra foi na mesma Supercopa, em 2021, vencida pelo Rubro-Negro nos pênaltis por 6 a 5, após empate em 2 a 2.



Donos dos principais títulos do futebol brasileiro desde 2018, Flamengo e Palmeiras veem o clássico ganhar importância a cada ano. Não é para menos. Afinal, desde que começaram a reestruturação no mesmo período, em 2013 quando Eduardo Bandeira de Mello e Paulo Nobre assumiram as presidências, os dois clubes são os que mais foram campeões, totalizando juntos 24 vezes (15 dos cariocas e 9 dos paulistas).



Em comum, além das conquistas, os dois rivais tiveram um período turbulento quando enxugaram os gastos para colocar as contas em dia. O Flamengo quase foi rebaixado em 2013 e o Palmeiras, em 2014. Mas depois foram crescendo.



A chegada da Crefisa como patrocinadora em 2015, acelerou o processo de investimento do Verdão, o que ajudou a contratar Dudu, por exemplo, e a buscar conquistas relevantes mais cedo. Já o rubro-Negro demorou mais alguns anos até o aumento nos gastos com nomes de impacto, que foi a partir de 2017, com Diego e Diego Alves.



Períodos de invencibilidade de Flamengo e Palmeiras



Mas foi a partir de 2019, quando o Flamengo montou a sua grande geração, com Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol se juntando a Everton Ribeiro, que essa rivalidade ganhou corpo, com os dois clubes disputando quase todos os títulos relevantes.

Entretanto, no confronto direto, há uma certa disparidade. Já são cinco anos ou 12 jogos que o Rubro-Negro não perde nos 90 minutos (a exceção foi a Libertadores de 2021, na prorrogação). São cinco vitórias e sete empates desde a última derrota, em 12 de novembro de 2017.



Antes, entretanto, foi o Palmeiras que contou com uma longa invencibilidade. Entre 2014 e 2019, o Flamengo teve cinco empates e quatro derrotas. Entre a última derrota em 2017 e a primeira vitória em 2019, houve dois empates em 2018.



Lista de títulos desde a reestruturação dos dois em 2013



Libertadores: Flamengo (2019 e 2022) e Palmeiras (2020 e 2021) têm dois cada.



Brasileirão: Palmeiras conquistou três (2016, 2018 e 2022) e o Flamengo, dois (2019 e 2020).



Na Copa do Brasil, os dois também estão empatados com dois: 2013 e 2022 dos rubro-negros e 2015 e 2020 dos palmeirenses.



Já na Supercopa, somente o Flamengo ganhou, em 2020 e 2021.



Na Recopa sul-americana, um título para cada: 2020 para os cariocas e 2022 para os paulistas.

E nos Estaduais, o Flamengo levou cinco Cariocas (2014, 2017, 2019, 2020 e 2021) e o Palmeiras, dois Paulistas (2020 e 2022).