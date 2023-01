Vítor Pereira pode ganhar seu primeiro título pelo Flamengo neste sábado - Divulgação/Flamengo

Vítor Pereira pode ganhar seu primeiro título pelo Flamengo neste sábadoDivulgação/Flamengo

Publicado 28/01/2023 15:57

Rio - O Flamengo terá importantes compromissos nesse começo de temporada, como a Supercopa do Brasil e o Mundial de clubes. Sabendo disso, grande parte da torcida rubro-negra põe esperanças no desempenho da equipe sobre o técnico Vítor Pereira. Em entrevista ao "Jornal dos Sports", o jornalista Paulo Vinicius Coelho falou sobre o têcnico português, e o comparou com Jorge Jesus, multicampeão pelo clube da Gávea.

"O Flamengo com seu elenco vai permitir ao Vitor Pereira uma capacidade de jogo mais agressivo, pressão e marcação na saída de bola que o Corinthians não oferecia a ele. Tenho convicção, embora o Vitor Pereira não tenha dito, que ele entendeu que o Flamengo oferece o que ele imagina. Isso vai dar trabalho para montar, vai ter oscilação", disse, antes de completar:

"O Flamengo tem possibilidade grande de ganhar mais esse ano do que ganhou nos últimos. É um time montado e com melhor técnico (do Flamengo) dos últimos tempos. Vitor Pereira é melhor que Jorge Jesus em conhecimento teórico. Se vai encaixar com os jogadores é outra discussão", destacou PVC.

Vítor Pereira pode conquistar seu primeiro título neste sábado (28), na Supercopa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Palmeiras às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.