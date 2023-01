David Luiz e Rony fizeram duelo na Libertadores de 2021 e repetirão na Supercopa do Brasil de 2023 - AFP

Publicado 28/01/2023 09:00

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, que conquistou o Brasileirão, pela Supercopa do Brasil de 2023. Os dois clubes, que também venceram duas Libertadores cada um nos últimos quatro anos, farão a terceira final desde que a rivalidade entre eles ganhou novos contornos a partir de 2019.



E muitos dos jogadores que estarão em campo neste sábado (28), às 16h30 no Mané Garrincha, também fizeram parte das outras duas finais, ambas em 2021, cada uma vencida por um dos rivais: a Libertadores pelo Palmeiras e a Supercopa pelo Flamengo.



A última decisão entre Flamengo e Palmeiras



Donos da Libertadores nas últimas quatro edições, os rivais fizeram o principal confronto desse período em 2021, justamente na disputa do título da competição sul-americana.



A lembrança é ruim para os rubro-negros, que viram Andreas Pereira pisar literalmente na bola e Deyverson marcar o gol do título palmeirense aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.



Raphael Veiga abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo e Gabigol empatou aos 27 do segundo tempo. Daquele time titular do Flamengo, além do atacante, apenas David Luiz, Filipe Luís, Arrascaeta e Everton Ribeiro permanecem entre os 11.



Já no Palmeiras, sete jogadores daquele time seguem como titulares: Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu e Rony.



Supercopa do Brasil de 2021 eletrizante



A outra decisão entre os dois clubes também aconteceu no Mané Garrincha e foi eletrizante, com um empate em 2 a 2 nos 90 minutos, com o Flamengo vencendo nos pênaltis por 6 a 5.



Ao contrário da edição deste ano da Supercopa do Brasil, o Flamengo era o campeão brasileiro de 2020 e o Palmeiras, da Copa do Brasil.



Raphael Veiga abriu o placar logo com um minutos de jogo, mas Gabigol empatou aos 22 e Arrascaeta virou nos acréscimos do primeiro tempo. Veiga marcou mais um aos 29 da segunda etapa, de pênalti.



Foi a primeira de um total de 19 cobranças naquele jogo. Foram outras 18 na decisão por pênaltis, onde Diego Alves brilhou, pegando quatro.



Filipe Luis, Matheusinho e Pepê perderam para o Flamengo, mas Luan, Danilo, Gabriel Menino e Mayke desperdiçaram pelo Palmeiras.



Arrascaeta, Vitinho, Gabigol, João Gomes, Michael e Rodrigo Caio fizeram de pênalti pelo Rubro-Negro, assim como Veiga, Gustavo Gómez, Scarpa, Viña e Gabriel Veron.

Diferenças entre os times de dois anos atrás

Pelo Flamengo, dos 16 jogadores que entraram em campo na Supercopa de 2021, sete não estão mais (Diego Alves, Isla, Arão, Diego, Pepê, Vitinho e Michael) E seguem no elenco: Rodrigo Caio, Filipe Luis, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, além de Matheusinho, que saiu do banco. Bruno Henrique, está machucado.



Já pelo Palmeiras, seis jogadores dos 16 que entraram em campo deixaram o clube (Matías Viña, Felipe Melo, Wesley, Scarpa, Danilo e Gabriel Veron.