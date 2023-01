Gabriel Menino marcou dois e fez o gol do título do Palmeiras contra o Flamengo na Supercopa do Brasil 2023 - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 28/01/2023 19:19

O comentarista de arbitragem Sálvio Spínola, da Central da Apito, considerou irregular o quarto gol marcado pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil contra o Flamengo. De acordo com Spínola, o jogador Mayke estaria em posição de impedimento no momento em que o Gabriel Menino chutou para o gol e atrapalhou o goleiro Santos.



"Este lance é bem de interpretação, o árbitro de vídeo teria de interpretar. O Mayke está em posição de impedimento no momento em que o Gabriel Menino chuta, e ele está muito próximo do goleiro Santos. O Santos está vindo lateralmente para fazer a defesa e tem um contato físico no corpo. Para mim, tem interferência. Na minha interpretação, este gol é irregular. Não é o assistente, o VAR teria de recomendar. Causa impacto e é irregular", afirmou Spínola.



Quem também concordou foi ex-árbitro Sandro Meira Ricci, que estava comentando a partida na transmissão do SporTV. De acordo com o ex-oficial, Mayke estava impedido e o lance deveria ter sido interrompido pela arbitragem.



Confira a imagem que mostra Mayke atrás de Santos na hora do gol de Gabriel Menino: