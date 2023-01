Palmeiras x Flamengo pela Supercopa do Brasil - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 28/01/2023 18:39

Como a final da Libertadores de 2021, o Palmeiras voltou a bater o Flamengo numa decisão e conquistou pela primeira vez a Supercopa do Brasil. Assim como naquele ano, quando os dois também jogaram a competição que abre o calendário, foi um grande jogo, em especial o segundo tempo, com um 4 a 3 digno das equipes. Raphaeel Veiga, Gabriel Menino e Gabigol marcaram duas vezes e Pedro, uma.

No primeiro e último grande teste do time comandado por Vitor Pereira antes do Mundial de Clubes, há muitos problemas a serem resolvidos, em especial no meio de campo e na defesa, antes da semifinal do dia 7contra Wydad (Marrocos) ou Al-Hilal (Arábia Saudita). A delegação rubro-negra embarca para o Marrocos na quinta-feira (2).

Flamengo mal no primeiro tempo

Com a rivalidade crescente entre os dois clubes nos últimos anos, não foi surpresa o nível acima do normal de reclamações e discussões. O que ficou fora do normal foi o Flamengo no primeiro tempo. A diferença entre os trabalhos de Abel Ferreira, de três anos, e de Vitor Pereira, de um mês, chamou a atenção.

No primeiro grande teste, o Rubro-Negro estava irreconhecível no primeiro tempo: sem volume de jogo, sem criação de jogadas e muita dificuldade do meio e da zaga. Tanto que o Palmeiras quase abriu o placar numa saída de bola errada da defesa, mas Rony cabeceou mal.

Ainda assim, o Flamengo achou o gol quando Arrascaeta sofreu pênalti de Zé Rafael. Os palmeirenses reclamaram muito de falta no início da jogada. Gabigol foi para a cobrança e marcou, aos 25, o gol, o terceiro em três Supercopas.

Provocação e golaços

Na comemoração, o atacante mostrou a camisa 10 para a torcida do Palmeiras, gerando uma das muitas discussões entre jogadores. Só que o Palmeiras tinha muito mais volume de jogo e chegava com facilidade ao ataque, só não finalizava.

Quando fez, marcou duas vezes. O primeiro saiu em jogada pelo lado direito da defesa do Flamengo, a que mais sofreu. Raphael Veiga, que marcou nas duas finais disputadas em 2021 contra o Rubro-Negro, dominou na área sem ser incomodado por David Luiz e marcou. Na comemoração, foi em direção aos torcedores rivais, como resposta a Gabigol.

E já nos acréscimos, Gabriel Menino fez um golaço de fora da área, após troca de passes. No segundo tempo, a decisão da Supercopa do Brasil virou jogão. Muito porque o Flamengo melhorou bastante ofensivamente. Weverton espalmou cabeçada de Pedro e, no rebote, chute de Arrascaeta, mas nada pôde fazer contra Gabigol.

Aos cinco, o camisa 10 recebeu lançamento primoroso de Everton Ribeiro e empatou. Só que, aos 13, o Palmeiras marcou de novo com Raphael Veiga, em pênalti cometido por Everton Ribeiro ao colocar a mão na bola. Nem deu tempo de comemorar, já que Pedro, dois minutos depois, marcou golaço de calcanhar, na primeira grande troca de passes do Flamengo.

Palmeiras marca mais um



O jogo ficou mais eletrizante. Logo após os gols, Santos salvou chute de Dudu na pequena área e, no contra-ataque, Pedro foi travado na hora do chute, enquanto Weverton pegou finalização de Gabigol. Com as ações equilibradas, o Palmeiras marcou pela quarta vez, com Gabriel Menino, aproveitando nova bobeira da defesa, aos 28. No lance, a arbitragem não marcou impedimento que existiu.

Vitor Pereira então tirou Arrascaeta, Varela e Gerson, para colocar Everton Cebolinha, Matheuzinho e Vidal. Opção que não funcionou. O time já não criava. Matheus França entrou no lugar de Ayrton Lucas e houve pressão no fim, mas o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e quase fez o quinto em dois lances.

PALMEIRAS 4 X 3 FLAMENGO

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Gols: Gabigol (25'/1ºT), Raphael Veiga (37'/1ºT), Gabriel Menino (48'/1ºT); Gabigol (5'/ 2ºT), Raphael Veiga (13'/ 2ºT), Pedro (15'/ 2ºT), Gabriel Menino (28'/2ºT)



Cartões amarelos: Gabigol, David Luiz (FLA); Abel Ferreira, Gabriel Menino (PAL)

Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael (Luan), Dudu (Breno Lopes), Raphael Veiga e Rony (Rafael Navarro); Endrick (Myke). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Santos, Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matheus França); Thiago Maia, Gerson (Vidal), De Arrascaeta (Everton Cebolinha) e Everton Ribeiro; Gabi e Pedro. Técnico: Vitor Pereira.