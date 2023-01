Vítor Pereira está preocupado com a defesa do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 28/01/2023 19:55 | Atualizado 28/01/2023 20:28

Na semana passada, Vitor Pereira já havia identificado a necessidade de melhoria do sistema defensivo do Flamengo e reforçou essa avaliação após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil..



"Temos que melhorar no ponto de vista defensivo, tem que ser mais consistente. Nós temos que defender com a bola, essa equipe não tem muitos jogadores com tendência defensiva. Tem que estar sempre perto de fazer gol e se tornar mais forte defensivamente. É um processo, já frisei isso nos jogos anteriores, estamos começando o trabalho agora", avaliou.



O treinador português viu o problema defensivo especialmente no primeiro tempo, e terá pouco mais de uma semana para treinar e ajustar essa questão antes da semifinal do Mundial de Clubes.



"No primeiro tempo, o time não conseguiu ficar com a bola e começou a sofrer. Isso, associado a alguns erros que cometemos. Com certeza no futuro seremos mais fortes tanto ofensivamente quanto defensivamente", garantiu.



O Flamengo joga no dia 7 contra Wydad (Marrocos) ou Al-Hilal (Arábia Saudita). A delegação rubro-negra embarca para o Marrocos na quinta-feira (2).