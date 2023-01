Gabigol fez dois gols pelo Flamengo contra o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil - Divulgação/Flamengo

Publicado 28/01/2023 19:13

Autor de dois dos três gols do Flamengo na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha, Gabigol pediu calma à torcida com a perda do primeiro título na temporada.

"Claro que queríamos ganhar, mas temos que ser racionais. Começo de um trabalho novo. Aqui é assim: perdeu um jogo é o pior time do mundo. Empata com o Madureira, acabou o mundo. Ganha de 5x0 no Maracanã, é o melhor time. Foi um grande jogo", disse na saída de campo à TV Globo.

O camisa 10 do Flamengo também ressaltou o momento da temporada para explicar o placar elástico e os muitos gols tomados. Ele lembrou a final da Libertadores, quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 o Athletico-PR.

"Sobre ter um placar tão elástico assim, é começo de temporada. Libertadores foi jogo muito duro, de menos chances e gols. É ver os vídeos, treinar e chegar bem para o Mundial", analisou Gabigol.