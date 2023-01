Deyverson foi o autor do gol do título do Palmeiras em cima do Flamengo, na Libertadores de 2021 - Juan Mabromata/AFP

Publicado 28/01/2023 21:56

Após a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil por 4 a 3, neste sábado (28), em Brasília, um antigo algoz rubro-negro usou as redes sociais para provocar o clube carioca: Deyverson, ex-jogador do Alviverde Paulista.



Em um vídeo publicado, ele simula o gesto que Gabigol faz costumeiramente ao comemorar seus gols, diz que continua os torcedores rubro-negros continuam 'sangrando' com suas provocações e que o camisa 10 do Mais Querido 'não está ganhando nada'.



"Vai falar: o Deyverson quer zoar, já saiu do Palmeiras. Mas fazer o quê? Vocês ainda sangram. E a cor do sangue é vermelho, a cor de vocês. Tem que chorar, tem que sangrar. É isso e aquilo, fez dois gols, é isso (faz o gesto de Gabigol), é ídolo sei lá da onde... É ídolo, mas não está ganhando nada, nada! Não levanta "trofele" (troféu). Os flamenguistas vão me xingar, vão ficar bravos: "Ah, o Palmeiras não investiu, não vai ganhar". Está aí! Sou do Rio, amo o Rio, mas não vai ter festa no Rio. Festa em São Paulo, esquece!", disse Deyverson.

Após o vídeo, Deyverson aproveitou mais uma oportunidade para provocar o atacante rubro-negro Gabigol. O jogador, que hoje atua pelo Cuiabá, publicou em seus stories a imagem da comemoração do desafeto comemorando em frente à torcida do Palmeiras com a legenda: 'Valeu, campeão'.



Deyverson tem uma longa história de provocações contra o Flamengo e por um motivo bem justificado. Afinal, o atacante foi o autor do gol do título da Libertadores do Palmeiras contra o Rubro-Negro, no fim de 2021, em lance que ficou marcado pela famosa falha individual de Andreas Pereira.