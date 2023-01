Gabigol fez dois gols pelo Flamengo contra o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil - Divulgação/Flamengo

Publicado 29/01/2023 11:12

Com a rivalidade cada vez maior, os jogadores do Palmeiras provocaram Gabigol durante o voo de retorno a São Paulo após a conquista da Supercopa do Brasil. Eles cantaram música com xingamento ao atacante do Flamengo e referência a Deyverson, autor do gol do título da Libertadores de 2021 sobre os cariocas.



"Gabigol, vai se f..., o meu Deyvinho é melhor do que você!", cantaram os jogadores no avião, em vídeo gravado e publicado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira.



será que o gabigol incomoda os palmeirenses?



Na derrota do Flamengo por 4 a 3 no sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, Gabigol também provocou a torcida palmeirense, quando comemorou o primeiro dos dois gols em frente à arquibancada onde ela ficou.



Além disso, o atacante tirou a camisa e mostrou o número 10 em direção aos palmeirenses. Em resposta, Raphael Veiga, em seu segundo gol, comemorou em frente à torcida rubro-negra.



Já Gabriel Menino, após fazer o gol do título, celebrou imitando outra comemoração de Gabigol, ao colocar os dedos tampando os ouvidos.