Torcedores de Flamengo e Palmeiras lotaram o Mané Garrincha para a decisão da SupercopaSERGIO LIMA / AFP

Publicado 29/01/2023 13:51

Brasília - O duelo entre Palmeiras e Flamengo, no último sábado (28), pela Supercopa do Brasil, entrou para a história do futebol brasileiro. Isto porque, este foi o segundo confronto com maior arrecadação de bilheteria na história do futebol nacional. Os pouco mais de 56 mil torcedores presentes no Mané Garrincha renderam, ao todo, R$ 11.592.774,60.

Esta é a quarta aparição do Flamengo no "top-10" em arrecadação de bilheteria em apenas uma partida no futebol nacional. O primeiro lugar pertence ao Atlético-MG que, na final da Libertadores de 2013, teve uma renda de pouco mais de R$ 14 milhões apenas com venda de ingressos.



Confira o ranking de maior arrecadação de bilheteria na história do futebol brasileiro



1. Atlético-MG x Olímpia – R$ 14.176.146,00– Final da Libertadores 2013

2. Flamengo x Palmeiras – R$ 11.592.774,60 – Supercopa 2023

3. Flamengo x Athletico-PR – R$ 9.733.785,00 – Final da Copa do Brasil 2013

4. Atlético-MG x Bragantino – R$ 8.818.854 – Brasileirão 2021

5. Atlético-MG x Athletico-PR – R$ 8.325.723,00 – Final da Copa do Brasil 2021

6. Flamengo x Grêmio – R$ 8.150.645,00 – Semifinal da Libertadores 2019

7. Cruzeiro x Flamengo – R$ 7.897.000,00 – Final da Copa do Brasil 2017

8. Cruzeiro x Atlético-MG – R$ 7.855.510 – Final da Copa do Brasil 2014

9. São Paulo x Atlético Nacional – R$ 7.526.480,00 – Semifinal da Libertadores 2016

10. Atlético-MG x Fluminense – R$ 7.145.226,00 – Brasileirão 2021