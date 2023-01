João Gomes é o novo reforço do Wolverhampton - Divulgação/Wolverhampton

Publicado 30/01/2023 11:32

Agora é oficial. O Wolverhampton anunciou a contratação de João Gomes nesta segunda-feira (30), e o Flamengo se despediu do volante. O clube inglês, inclusive, utilizou a hashtag #FreeJoaoGomes, criada pelos torcedores durante o período em que o Lyon entrou na disputa pela contratação.

"Agradecemos ao volante pela dedicação e títulos! Obrigado, João! Sorte nos próximos desafios!", postou o Flamengo nas redes sociais.



O jogador de 21 anos acertou um contrato de cinco temporadas e meia, com opção de renovação por mais um ano.

Acertado com o Wolverhampton, João Gomes teve que bater o pé para realizar o sonho de jogar na Premier League. Após toda a negociação, o Lyon entrou na jogada e fez uma oferta superior aos ingleses, o que fez o Flamengo voltar atrás.

O volante não quis ir para a França, mesmo após John Textor, dono do Botafogo e do Lyon, ir ao Ninho do Urubu para conversar com ele.

Nesse período, os torcedores do Wolverhampton subiram a hashtag #FreeJoaoGomes. O clube inglês, para contratar João Gomes, subiram a oferta inicial para 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) mais bonificação de 1,5 milhão de euros.

O Rubro-Negro ainda ficou com 10% dos direitos econômicos de João Gomes.