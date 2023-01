Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 30/01/2023 10:30

Rio - Após uma novela envolvendo o Lyon, o Flamengo finalmente acertou a venda de João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra. Com a saída do jovem, o clube carioca, de cofre cheio, deverá intensificar a busca para reforçar o elenco para a temporada. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com informações, o Rubro-Negro vem avaliando a contratação de mais quatro jogadores: um lateral, um volante, um meia e um atacante. Porém, as prioridades seriam um substituto para João Gomes e um atacante de lado.

O Flamengo precisa, inclusive, correr contra o tempo já que irá disputar o Mundial de Clubes em poucos dias. A derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil evidenciou que sem João Gomes, o Rubro-Negro se tornou uma equipe mais frágil no setor.

Atualmente, o Flamengo conta com Thiago Maia e Gérson como titulares na posição de volante e com Erick Pulgar e Arturo Vidal, como opções. Vítor Pereira já havia identificado a ausência de um "volante mordedor" e pedido uma reposição para os dirigentes rubro-negros.