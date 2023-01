O Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 na Supercopa do Brasil - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 30/01/2023 23:11

Nesta segunda-feira, o Flamengo enviou um ofício à CBF em que pede que os árbitros que trabalharam na derrota para o Palmeiras por 4 a 3 no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil, sejam afastados. A informação é do site "ge".

A principal reclamação da diretoria é a validação do quarto gol do Alviverde na partida, marcado por Gabriel Menino. O clube carioca entende que o gol foi irregular por conta da posição de impedimento do lateral-direito Mayke.

Além disso, o Rubro-Negro também acredita que a arbitragem errou ao não expulsar o técnico Abel Ferreira no lance em que ele atrapalha Arrascaeta a cobrar um lateral. Na ocasião, o treinador se colocou à frente do uruguaio, que ia em direção a bola, e levou cartão amarelo.

Por fim, o ofício do Fla sugere que o árbitro principal, Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO), e o árbitro do VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC), sejam afastados e passem por um período de reciclagem.

Mais cedo, a reportagem do jornal O Dia conversou com Landim, que avisou que tomaria uma atitude em relação ao gol polêmico de Gabriel Menino.



"Não vou antecipar nada, mas me aguardem em pouco tempo que vocês vão ver", disse Landim, ao O Dia.