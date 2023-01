Flamengo pode ter grande lucro com títulos neste começo de ano - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 30/01/2023 17:12

Rio - Supercopa do Brasil já é passado, e o Flamengo, a partir desta segunda-feira, tem foco total para dois torneios que serão disputados em fevereiro: o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Sob o comando de Vítor Pereira, o Rubro-Negro buscará os primeiros títulos da temporada, que têm importância financeira para o clube. As premiações podem render até 11 milhões e 800 mil dólares aos cofres do clube. Segundo a cotação atual, este valor é equivalente a R$ 60 milhões e 190 mil.

O Mundial é o próximo desafio, e o time viaja na quinta para o Marrocos. Como entra na semifinal, o Flamengo tem o prêmio de 2 milhões de dólares garantidos do quarto lugar. Se for campeão, o clube receberá 5 milhões de dólares da Fifa e 5 milhões de dólares da Conmebol - veja mais abaixo.



O adversário do Flamengo na semifinal será conhecido nesta quarta-feira, no confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos. Do outro lado da chave, o Real Madrid (ESP) aguarda a definição da chave. As semifinais serão no dia 7. A grande final, assim como a disputa de terceiro lugar, em 11 de fevereiro.



Já os jogos contra o Independiente Del Valle serão nos dias 21 e 28 de fevereiro. A ida será em Quito, no Estádio Banco Guayaquil. A volta, no Rio de Janeiro, será no Maracanã, e os ingressos estão esgotados para a partida decisiva. A Conmebol distribuirá 2,7 milhões de dólares na Recopa Sul-Americana: 1,8 milhão de dólares para o campeão e 900 mil dólares para o vice-campeão.



O resultado da Supercopa do Brasil não foi o desejado, mas, com a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras no Mané Garrincha, o Flamengo embolsou R$ 5 milhões pelo vice-campeonato. Foi a primeira "bolada" recebida pelo clube nesta temporada. Ao campeão, a CBF pagou R$ 10 milhões.



A premiação paga pela Fifa no Mundial de Clubes:



Campeão: 5 milhões de dólares (R$ 25,55 milhões)

Vice: 4 milhões de dólares (R$ 20,44 milhões)

3º colocado: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,77 milhões)

4º colocado: 2 milhões de dólares (R$ 10,22 milhões)



O bônus pago pela Conmebol no Mundial de Clubes:



Campeão sul-americano: 5 milhões de dólares (R$ 25,55 milhões)



A premiação paga pela Conmebol na Recopa Sul-Americana:



Campeão: 1,8 milhões de dólares (R$ 9,19 milhões)

Vice: 900 mil dólares (R$ 4,59 milhões)