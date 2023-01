Bruno Henrique - Marcos Cortes / Flamengo

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de 32 anos, continua trabalhando para voltar aos gramados. O Rubro-Negro divulgou em sua redes sociais imagens do jogador participando de uma atividade com bola. No entanto, Bruno só deverá voltar a atuar por volta de maio.

O atacante sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito. A última vez que entrou em campo foi no jogo contra o Cuiabá, no dia 15 de junho do ano passado, pelo Brasileirão. O jogador passou por cirurgia 11 dias depois no Rio de Janeiro. O procedimento foi para reconstruir o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral lateral e o canto posterolateral do joelho direito.

Bruno Henrique está no Flamengo desde 2019, ele foi protagonista em títulos de expressão como a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020. No total, ele entrou em campo em 186 jogos, marcou 79 gols e deu 45 assistências.