Gabi e Pedro em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/01/2023 21:10

O Flamengo poderá disputar um jogo desta temporada na região norte do Brasil. Isso porque o governador do Pará, Helder Barbalho, convidou o Rubro-Negro para realizar uma partida no Mangueirão, em Belém.

Vale lembrar que o estádio está na reta final das reformas. A previsão é de que o Mangueirão seja entregue para o clássico entre Paysandu e Remo, no dia 19. Dessa forma, o Flamengo faria um de seus jogos seguintes no local.

Vale lembrar que o Mangueirão terá a capacidade ampliada de 35 mil para 50 mil pessoas. Além disso, haverá outras melhoras, como troca de gramado e novos refletores e novos telões. O estacionamento interno e externo do estádio também recebe melhorias.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de João Alexandre Borges.