Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 30/01/2023 14:32

Com a saída de João Gomes para o Wolverhampton, o Flamengo já mirou no nome para repor o jogador de 21 anos. Segundo a "TNT Sports" da Argentina, o Rubro-Negro demonstrou o interesse pelo volante argentino Gino Infantino. No entanto, o clube brasileiro ainda não fez nenhuma oferta pelo meio campista.

O garoto de 19 anos joga pelo Rosario Central e foi capitão da Argentina no Sul-Americano Sub-20. Porém, a Seleção fez uma campanha bem abaixo do esperado, com apenas uma vitória e três empates em quatro partidas. Mesmo assim, Infantino foi um dos destaques da equipe treinada por Javier Mascherano, e atraiu o interesse do Flamengo, que procura por um volante para suprir a saída de João Gomes.

O nome do argentino virou piada pela comunidade do futebol por lembrar muito o do presidente da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino.

"El Pibe" Infantino, como é conhecido na Argentina, joga pelo profissional do Rosario Central desde 2020, mesmo com tão pouca idade. Em 57 ocasiões, marcou cinco gols e deu uma assistência. Além disso, mostra muita versatilidade jogando dentro de campo, podendo ocupar diversas funções no setor do meio.

É esperado que o Flamengo faça busca por mais reforços após a venda de João Gomes. De acordo com o site "ge", o Rubro-Negro vem avaliando a contratação de mais quatro jogadores: um lateral, um volante, um meia e um atacante. Porém, as prioridades seriam um substituto para João Gomes e um atacante de lado.