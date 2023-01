Michael foi inscrito no Mundial de Clubes - Divulgação/Al Hilal

Publicado 30/01/2023 14:18

Rio - O Al Hilal embarcou nesta segunda-feira (30) para disputar o Mundial de Clubes, no Marrocos. Possível adversário do Flamengo na semifinal, o clube saudita inscreveu dois velhos conhecidos dos rubro-negros: o volante Cuellar e o atacante Michael. Com isso, eles terão força máxima para disputar a competição.

Na lista de inscritos, o nome de Michael foi a grande surpresa. O atacante, que defendeu o Flamengo entre 2020 e 2021, chegou a ser dúvida após sentir um problema muscular nos últimos dias. Além deles, outros destaques são o meia peruano André Carrillo e o atacante malinês Moussa Marega, ex-Porto.

A estreia do Al Hilal será no próximo sábado, dia 4, contra o anfitrião Wydad Casablanca, pelas quartas de final da competição, em Rabat. O vencedor do confronto enfrenta o Flamengo, representante da América do Sul, no dia 7, pela semifinal, em Tanger.

No outro lado da chave, Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia, fazem o jogo de abertura do torneio, na próxima quarta-feira (1). O vencedor jogará contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, dia 4, e quem avançar pegará o Real Madrid, o representante europeu, na outra semifinal, dia 8.

O Flamengo viaja para o Marrocos na próxima quinta-feira (2). A delegação rubro-negra desembarcará em Casablanca na manhã de sexta e seguirá para Rabat, onde ficará concentrada até a estreia. Antes, o Mais Querido enfrenta o Boavista, quarta, às 21h10, no Maracanã, pela sexta rodada do Carioca.