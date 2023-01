Marcos Braz mostra confiança no Flamengo na disputa do Mundial de Clubes - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - O Flamengo recusou mais uma proposta do Newcastle pela contratação do meia Matheus França. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado internacional, a oferta do clube inglês foi de 20 milhões de euros, algo em torno de R$ 111 milhões, pela compra de 100% dos direitos econômicos da joia rubro-negra.

O Newcastle já havia feito uma oferta de 16 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) e, após nova recusa do Flamengo, deverá encerrar sua tentativa de investir em Matheus França. Os ingleses deixaram claro que não vão aumentar a proposta porque o valor oferecido beira a multa do jovem para o futebol brasileiro, que é de 25 milhões de euros (R$ 139 milhões).

Matheus França, de 18 anos, fez sua primeira temporada pela equipe profissional do Flamengo em 2022 e se destacou no segundo semestre, atuando no chamado "time B", que era utilizado por Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. O meia encerrou o ano tendo participado de 23 jogos e marcado seis gols. Seu contrato com o Rubro-Negro vai até o meio de 2027.