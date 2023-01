Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 31/01/2023 11:49

Rio - Possível adversário do Real Madrid no Mundial de Clubes, o Flamengo continua sendo alvo de análise pela imprensa espanhola. O jornal "AS" destacou o Rubro-Negro como maior referência do futebol brasileiro em exportação de talentos para o Velho Continente.

"Durante décadas, várias organizações ganharam o rótulo de 'clubes vendedores', como Ajax ou Borussia Dortmund. Nessa classificação, poderíamos acrescentar o rótulo 'países vendedores', onde o Brasil se destaca notavelmente. O futebol brasileiro é uma fábrica de talentos que se exporta ano após ano, sendo que nas últimas temporadas o Flamengo é o maior expoente", disse a publicação.

O "AS" ressaltou que nos últimos anos, o Flamengo realizou suas cinco maiores vendas na história. A transferência de Vinicius Junior, hoje destaque do Real Madrid, foi citada como a mais importante, tendo rendido 45 milhões de euros aos cofres do clube carioca.

Por fim, o jornal ainda projeta que Matheus França, de 18 anos, deverá ser mais um a render um bom lucro aos rubro-negros. Na mira do Newcastle, o Flamengo pede o mínimo de 25 milhões de euros (cerca de R$ 139 mi) para fechar negócio.