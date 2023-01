Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/01/2023 16:20

Rio - O Flamengo irá disputar no próximo mês em Marrocos o Mundial de Clubes. A conquista que escapou em 2019 será tentada novamente pelo clube carioca. O presidente Rodolfo Landim comparou as situações e afirmou que o elenco atual tem mais opções do que o grupo de Jorge Jesus.

"Hoje, o Flamengo tem um elenco com peças de reposição mais à altura do time titular. Nós chegamos muito cansados pra jogar aquela final, era um final de temporada. Agora o problema é o contrário, estamos começando a temporada e com um técnico novo, que está fazendo seus ajustes. O desafio é um pouco diferente, mas não chegamos em um momento ideal. Preferia que fosse disputado em maio. Porém, isso não tira a confiança. Nosso time tem que entrar em campo com um espírito de guerreiro", afirmou o presidente em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Em seu elenco, o Flamengo conta com remanescente da derrota para o Liverpool como Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Filipe Luís. Landim falou sobre o desejo do grupo de buscar o título.

"Os jogadores estão muito focados nesse Mundial. É a maior obsessão que existe dentro de um grupo de futebol. Acho que toda a preparação que o Flamengo está fazendo, inclusive, é pra chegar da melhor forma possível nessa competição. A gente sabe que vai ser difícil para caramba", disse.