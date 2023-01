Otávio sendo anunciado pelo Famalicão, de Portugal - Divulgação / Famalicão

Otávio sendo anunciado pelo Famalicão, de PortugalDivulgação / Famalicão

Publicado 31/01/2023 15:53

Uma das promessas da base do Flamengo, o zagueiro Otávio foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Famalicão, de Portugal. Segundo o jornal "O Jogo", o defensor de 20 anos chega ao clube português por empréstimo de um ano, com uma opção de compra de 500 mil euros, cerca de R$ 2,7 milhões.

Antes de se acertar com o Famalicão, Otávio tinha recebido uma oferta do Inter Miami, dos Estados Unidos. Porém, preferiu acertar com a equipe português por achar que o futebol português por acreditar ser uma porta de entrada para o Velho Continente.

Otávio disputou apenas um jogo pelo profissional do Flamengo. Esse foi em 2020, no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Brasileirão daquele ano. Naquela ocasião, o Rubro-Negro contava com inúmeros desfalques por Covid-19, e o jovem zagueiro de 18 anos na época foi acionado para fazer dupla de zaga com o também garoto Natan, agora jogador do RB Bragantino. Otávio foi um dos destaques daquela partida, junto do goleiro Hugo Souza.

Em 2022, para ganhar mais rodagem, foi emprestado para o Sampaio Corrêa. Entretanto, não conseguiu espaço na equipe do Maranhão, e apenas jogou uma partida pela "Bolívia Querida", pelo campeonato estadual contra o Cordino.