Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/01/2023 13:55

Erick Pulgar Marcelo Cortes/C.R. Flamengo Rio - O volante Erick Pulgar pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o chileno entrou na mira do Sevilla-ESP e pode receber uma proposta no meio do ano.

Segundo o veículo, o Sevilla montou uma lista de jogadores para acompanhar nos próximos meses. Pulgar está entre os nomes avaliados, mas o time espanhol tem outros dois nomes como prioridade antes do volante rubro-negro.

Apesar do interesse do Sevilla, Pulgar está focado no início de temporada do Flamengo. O volante chileno acredita que, com a saída de João Gomes, receberá mais chances de jogar. Vale lembrar que o técnico Vítor Pereira pediu a contratação de mais um jogador para a posição.

Pulgar chegou ao Flamengo em agosto, mas atuou pouco com a camisa rubro-negra. O chileno disputou, até o momento, apenas dez partidas pelo time carioca.