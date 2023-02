João Gomes se despediu do Flamengo com belo discurso de David Luiz - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

João Gomes se despediu do Flamengo com belo discurso de David LuizGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/01/2023 18:36

Rio - O volante João Gomes deixou recentemente do Flamengo para acertar sua ida ao Wolverhampton, da Inglaterra. Em vídeo divulgado pela FlaTV na última segunda-feira (30), mostrando a despedida do jogador do clube, os jogadores e comissão técnica se reuniram para um último discurso ao jovem volante. Quem se destacou nas palavras foi o zagueiro David Luiz, que se emocionou e agradeceu ao jogador.

"Eu acho que você construiu uma história linda aqui desde pequeno. Serve de exemplo para muita gente, todos os moleques que vem aqui no CT fazer teste. Mas você construiu uma história muito bacana. Devido a isso eu acho que estão todos aqui em forma de agradecimento e de muita boa sorte para você também, porque você merece", disse, antes de completar:



"Você é um moleque de ouro. Que você possa desempenhar o mesmo trabalho que você fez aqui, durante todos esses anos lá fora também, porque não vai ser fácil, mas você é capaz. Deus te abençoe, estamos juntos", finalizou David Luiz.

João Gomes assinou com o Wolverhampton até o fim da temporada europeia de 2028. O Flamengo receberá, no mínimo, 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) pela venda do jogador. Além disso, o clube pode receber bônus de até 1,5 milhão de euros (R$ 8,31 milhões) por conta de metas pré-estabelecidas no contrato do jogador. O Rubro-Negro ainda ficou com 10% dos direitos econômicos.