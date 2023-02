Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/02/2023 10:00

Rio - Em sua quinta temporada de Flamengo, Gabigol, de 26 anos, não para de fazer história. Com cinco gols em quatro jogos, este é o começo de temporada mais artilheiro do ídolo, desde que chegou ao clube carioca em 2019. Bicampeã da Libertadores e eternizado no coração dos rubro-negros, o artilheiro continua motivado para fazer ainda mais pelo clube.

Antes de 2023, os melhores começos de Gabigol pelo Flamengo aconteceram em 2020 e 2021. Em ambos os anos, o atacante havia feito quatro gols nos quatro primeiros jogos. Em 2019, seu primeiro ano no clube e também sua temporada mais goleadora, incrivelmente, Gabigol passou as quatro primeiras partidas em branco. No ano passado, ídolo fez três gols nos seus quatro primeiros jogos.

"Eu prefiro que outras pessoas falem, mas é inevitável falar que eu estou entre esses jogadores por tudo isso que eu tenho feito. E espero fazer mais. Graças a meus companheiros e a Deus tem tudo dado certo. Espero vencer mais, porque eu acho que é isso que vai me colocar ainda mais alto, mas acho que essa não é a minha intenção final", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Multicampeão pelo Flamengo, Gabigol está entre os 11 maiores goleadores da história do clube carioca. No total, o atacante entrou em campo em 214 partidas, fez 138 gols e deu 39 assistências com a camisa rubro-negra.