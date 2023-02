Santos, goleiro do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 31/01/2023 19:34

Rio - A derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, no último sábado, pela Supercopa, segue repercutindo no Flamengo. Segundo o site "GE", o goleiro Santos foi questionado por alguns amigos no Ninho do Urubu sobre seu comportamento tímido no quarto gol do Palmeiras, marcado por Gabriel Menino, em que o camisa 1 teria sofrido falta. O arqueiro garante que cobrou a anulação do gol junto ao árbitro Wilton Pereira Sampaio.

"No lance do quarto gol, cheguei no Wilton e falei: "Eu fui tocado, pede para o VAR ver". E fui ignorado", disse Santos a algumas pessoas no Ninho do Urubu.

A postura da arbitragem irritou o Flamengo. O clube não questionou o resultado, mas foi à CBF pedir punição ao árbitro Wilton Pereira Sampaio e ao responsável pelo VAR da partida, Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Além do quarto gol do Palmeiras, o Flamengo também reclama da não expulsão do técnico Abel Ferreira. O treinador português impediu uma reposição de bola rápida de Arrascaeta no primeiro tempo, mas recebeu apenas cartão amarelo.