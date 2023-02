Treino no Ninho do Urubu nesta terça-feira(31). Foto: Marcelo Cortes/Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Treino no Ninho do Urubu nesta terça-feira(31). Foto: Marcelo Cortes/FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/02/2023 09:00

Rio - O Flamengo vive seus últimos momentos nos braços da torcida antes de embarcar rumo ao Marrocos, onde buscará o bicampeonato mundial. Nesta quarta-feira (1), véspera da viagem ao país africano, o Rubro-Negro tentará se despedir em grande estilo do Maracanã, contra o Boavista, às 21h10, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de não ser um jogo decisivo para o Flamengo, o duelo contra o time de Saquarema pode ser importante já para o Mundial de Clubes. A tendência é que o técnico Vítor Pereira escale um time misto e dê a alguns atletas a última chance de mostrarem que podem ser úteis em algumas situações de jogo no Mundial, mesmo que saiam do banco de reservas.

INCERTEZAS NO TIME TITULAR

Além de aumentar seu leque de opções no banco de reservas para as partidas no Marrocos, Vítor Pereira também está em busca de soluções para o time titular. As principais indefinições são em relação às laterais. Pelo lado direito, Varela tem sido a opção, mas foi substituído em todas as partidas do ano que começou jogando, o que mostra a indecisão do treinador português, que também tem Matheuzinho como alternativa. No lado esquerdo, a questão física do titular Filipe Luís preocupa. O experiente jogador, inclusive, foi reserva na Supercopa do Brasil, no último sábado, quando Vítor optou por Ayrton Lucas.

Na derrota para o Palmeiras por 4 a 3, em Brasília, o Flamengo se deparou com mais um problema: a ausência de João Gomes, negociado com o Wolverhampton-ING. Durante a partida, a dupla de volantes formada por Thiago Maia e Gerson não funcionou na marcação e o Palmeiras teve muitos espaços para chegar ao gol rubro-negro.

EMBARQUE COM FESTA

Após o duelo desta quarta-feira, o Flamengo ainda terá um último encontro com a torcida. Na quinta-feira (2), os rubro-negros prometem fazer uma grande festa antes do embarque dos jogadores para o Marrocos, que acontecerá às 22h45. A recepção ao ônibus do time acontecerá no Terminal de Cargas do Galeão, entre 21h e 21h30.

Para chegar à final do Mundial e ter chances de enfrentar o Real Madrid, o Flamengo precisará passar pelo vencedor da partida entre Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) e Al Hilal (campeão da Ásia). O Rubro-Negro faz sua estreia no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília). Já os europeus entram em campo no dia 8, contra o Al Ahly, vice-campeão africano, Auckland City, campeão da Oceania ou Seattle Sounders, campeão das Américas Central e do Norte.