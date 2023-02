Michael em ação pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 01/02/2023 11:20

Rio - Ao ver o interesse de Palmeiras e Grêmio em Michael, o Flamengo pode fazer uma proposta para repatriar o atacante, que foi destaque do clube carioca em 2021. Segundo o jornalista Julio Miguel Neto, em seu canal no Youtube, o Rubro-Negro já teria o aval do técnico Vítor Pereira e vai entrar na disputa pela contratação do jogador, que atualmente é do Al Hilal, da Arábia Saudita.

O Flamengo vendeu Michael ao Al Hilal em janeiro de 2022 por R$ 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 46 milhões, na cotação da época). Agora, para ter o jogador de volta, o Rubro-Negro irá precisar de um sinal verde do time saudita, além de ter que desembolsar um bom valor porque um empréstimo deverá ser improvável.

No entanto, o Al Hilal pode não querer negociar o jogador. Isso porque o time saudita está impedido de fazer contratações por conta do 'transfer ban'. Essa é uma punição aplicada pela Fifa aos clubes pelo não pagamento em transferências internacionais. Com isso, o clube corre o risco de não poder registrar nenhum atleta nas competições, e em caso de venda do atacante, não poderá repor a tempo do Mundial de Clubes.

O Al-Hilal pode ser um dos adversários do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, no dia 7 de fevereiro. Os árabes vão disputar as quartas de final no próximo dia 4 em jogo contra os marroquinos do Wydad Casablanca.



Pelo time saudita, Michael soma 34 jogos, seis gols e seis assistências. Já no Flamengo, entre 2020 e 2022, ele fez 105 partidas, marcou 23 gols e deu 14 passes para gols.