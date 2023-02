Wilton Pereira Sampaio em ação - Cesar Greco / Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio em açãoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 01/02/2023 14:06

Após a polêmica arbitragem na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo entrou com um processo para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo o afastamento de Wilton Pereira Sampaio. O pedido foi feito na noite da última segunda-feira. Após conversas internas, o Rubro-Negro avaliou os erros do árbitro como "recorrentes" e entrou com uma solicitação para que ele fique 120 dias afastado de seu cargo.

Inicialmente, o Flamengo enviou um ofício à CBF pedindo a reciclagem de Wilton Pereira Sampaio e também de Rodrigo D'Alonso Oliveira, o responsável pelo VAR na Supercopa do Brasil.

Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, não tirou o mérito da vitória do Palmeiras, mas reclamou da "falta de técnica" de Wilton Pereira Sampaio.

"Ele cometeu erros crassos na condução dessa partida. A gente só vem pedir uma punição dele por total falta de técnica, inclusive, ele foi eleito o pior árbitro da Copa do Mundo. Assim, ele é um cara que já vem mal. Não é pelo Flamengo, é pelo bem do futebol brasileiro. Não estamos contestando o resultado. O jogo é jogado, o jogo é no campo. Mas não podemos ter um árbitro que não possa aplicar a regra. O Flamengo quer que o árbitro sofra as consequências legais", disse Dunshee, em entrevista ao portal "ge".

O lance mais polêmico ocorreu no 4º gol do Palmeiras da partida, marcado por Gabriel Menino. No lance, Mayke, que estava em posição irregular, teria interferido na movimentação do goleiro Santos, o que configuraria impedimento. Entretanto, Wilton Pereira Sampaio e Rodrigo D'Alonso Oliveira não viram nenhuma irregularidade no momento, e assinalaram o gol, que seria o decisivo na vitória de 4 a 3.