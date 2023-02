Arturo Vidal - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2023 19:01

Rio - Arturo Vidal teve uma atitude polêmica nesta quarta-feira. Durante uma live em seu canal na Twitch, o volante chileno deu a entender que está disposto a deixar o Flamengo para se transferir ao Colo-Colo, clube que o revelou.

“Se o Colo-Colo quer jogar a Libertadores, que venha me tirar logo daqui e vamos”, disse o chileno durante papo com seus seguidores.

Assista à fala de Arturo Vidal: “Se Colo-Colo quiser disputar a Libertadores, que venham me buscar aqui logo e vamos.”



pic.twitter.com/544S0s6QQ4 — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 1, 2023

Vidal chegou ao Flamengo no segundo semestre do ano passado e fez parte dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. No entanto, nunca se firmou no time titular, apesar de entrar constantemente nas partidas. Em 2023, foi utilizado pelo técnico Vítor Pereira em apenas 26 minutos.