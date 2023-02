Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/02/2023 18:00

Rio - A derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil fez o sistema defensivo do Flamengo voltar a receber críticas. O ex-jogador do clube carioca, Zinho, atual comentarista da ESPN, afirmou que os jogadores mais qualificados do elenco rubro-negro precisam de um maior comprometimento tático.

"Não é só o treinador. Os jogadores têm que se fechar. Como ele vai tirar um dos atacantes para colocar mais um jogador de meio-campo? Acho difícil fazer isso. O mais importante é o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Pedro se comprometerem, sem a bola, de ajudar. Tem que ter uma entrega e uma disciplina para que esse conjunto, sem a bola, funcione também. Esses caras vão ter que se comprometer. O Abel faz isso no Palmeiras, faz o Dudu vir marcar, faz o Rony vir marcar… o Arrascaeta e o Everton Ribeiro vão ter que se entregar um pouco mais", disse.

O Flamengo foi derrotado por 4 a 3 em Brasília e acabou ficando com o vice-campeonato. Na próxima semana, o Rubro-Negro irá iniciar a disputa pelo título do Mundial de Clubes, que será realizado em Marrocos.