A irritação de Vidal por não entrar em campo na vitória do Flamengo sobre o Boavista por 1 a 0, nesta quarta-feira, foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Vítor Pereira. Logo após o treinador definir as últimas substituições do Rubro-Negro no jogo, o volante arremessou com força suas chuteiras no gramado e no banco de reservas do Maracanã. O flagra foi feito pelas da BandSports.

"Um ou outro jogador ficar insatisfeito é uma coisa natural, porque nós temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento a ajudar a equipe. Temos que colocar a equipe e o clube acima de todas as ambições pessoais", disse Vítor Pereira.

Repórter do BandSports relata o que aconteceu antes da atitude de Arturo Vidal, que ficou muito irritado no banco do Flamengo e arremessou as chuteiras com bastante força.





ALTERAÇÕES DO FLAMENGO NO JOGO

Durante a partida, o técnico Vítor Pereira promoveu todas as cinco substituições a que tinha direito. Pouco antes da parada técnica do segundo tempo, Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Everton Cebolinha entraram nos lugares de Filipe Luís, Thiago Maia e Everton Ribeiro, respectivamente.

Já na reta final do jogo, o treinador fez as demais duas substituições: colocou Matheus França e Marinho nos lugares de Arrascaeta e Pedro, respectivamente.

SEGUNDA POLÊMICA DE VIDAL NO DIA

Vale lembrar que esta não foi a única polêmica em que Vidal se envolveu nesta quarta-feira. Mais cedo, durante uma live em seu canal na Twitch, o volante chileno deu a entender que está disposto a deixar o Flamengo para se transferir ao Colo-Colo, clube que o revelou.

“Se o Colo-Colo quer jogar a Libertadores, que venha me tirar logo daqui e vamos”, disse Vidal durante papo com seus seguidores.

"Se Colo-Colo quiser disputar a Libertadores, que venham me buscar aqui logo e vamos."

Arturo Vidal.



Arturo Vidal.







O volante chegou ao Flamengo no segundo semestre do ano passado e fez parte dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. No entanto, apesar das conquistas e de ter entrado constantemente nas partidas da temporada de 2022, ele nunca se firmou no time titular do Rubro-Negro.

Neste ano, Vidal disputou apenas dois jogos e somou um total de apenas 26 minutos em campo.