Bruno Henrique - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2023 21:33 | Atualizado 01/02/2023 21:36

Ainda em processo de recuperação da cirurgia no joelho direito, Bruno Henrique viajará com o elenco rubro-negro para o Marrocos, onde o Flamengo disputará o Mundial de Clubes neste mês. O atacante, assim como o meia Victor Hugo, não estarão à disposição de Vítor Pereira para os jogos, mas acompanharão os companheiros no país africano.



A informação foi dada pelo Dr. Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, em entrevista à FlaTV. O médico deu detalhes sobre as recuperações de Bruno Henrique e Victor Hugo.

"Ainda faltam etapas a serem cumpridas (para Bruno Henrique voltar aos jogos). Ainda não está treinando com o grupo. Estamos muito bem dentro do prazo que imaginávamos, está terminando um processo em campo com os fisioterapeutas para que, em um futuro breve, comece a preparação física. Terminando esse período de transição ele será reintegrado ao grupo", completou:



"O Victor Hugo teve uma lesão complexa. Está evoluindo bem, mas não três primeiras semanas não pode colocar carga. Optamos por um tratamento conservador. Está realizando exercícios na academia e na piscina. Em uma semana, começará a colocar carga e evoluir", concluiu Dr. Tannure.



A delegação do Flamengo embarcará para Marrocos nesta quinta-feira. O primeiro jogo do Rubro-Negro no Mundial de Clubes será na próxima terça, dia 7. Saiba tudo sobre o torneio clicando aqui!



"É um momento muito importante para o grupo. Todos fizeram parte disso. O Mundial é resultado da Libertadores que todos participaram. A presença deles (de Victor Hugo e Bruno Henrique) será muito importante para os jogadores. São muito queridos", completou o médico do Flamengo.