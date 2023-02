Pedro marca gol durante Flamengo x Boavista, partida válida pela 6a rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca 2023, realizada no Estádio Maracanã, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na noite desta quarta-feira (01). - NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/02/2023 23:11

O Flamengo fez o dever de casa no último jogo antes do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira, o time titular do Fla venceu o Boavista por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Pedro, com uma bela assistência de Gabi, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 14 pontos e se manteve na liderança do Cariocão. Já o Boavista segue na lanterna do Estadual, com apenas dois pontos conquistados.

O Rubro-Negro, agora, vira a chave para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe de Vítor Pereira estreia na competição na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Al-Hilal e Wydad AC.

Já o Boavista volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Botafogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é válido pela sétima rodada do Estadual.

O JOGO

O Flamengo foi superior durante boa parte do primeiro tempo: ditou o ritmo e criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O Boavista, por sua vez, explorou os contra-ataques do Rubro-Negro para tentar chegar ao gol.

Pelo lado do Fla, as melhores chances vieram após a parada técnica. Aos 24 minutos, Arrascaeta descolou lindo lançamento para Pedro, que estava livre na pequena área. O centroavante pegou de primeira, mas o chute não saiu forte e o goleiro Fernando fez a defesa. Aos 30, Gerson recebeu na entrada na área e bateu forte para carimbar a trave do Verdão de Saquarema.

No Boavista, a grande chance veio na bola parada. Aos 33 minutos, Peu cobrou falta colocada no ângulo da meta rubro-negra, mas Matheus Cunha estava ligado no lance e saltou para defender.

No segundo tempo, o cenário se manteve parecido. O Fla continuou em cima do Boavista, que apostava nos erros e contra-ataques para tentar chegar ao gol. A única diferença é que o Rubro-Negro finalmente calibrou a finalização e balançou as redes do adversário depois de tanto pressionar.

Aos 23 minutos, Gabi cruzou na medida para Pedro, que apareceu por trás da defesa do Boavista. Livre de marcação na pequena área, o atacante se esticou para desviar e abrir o placar no Maracanã.

Depois disso, o Boavista até tentou buscar mais o gol, mas não levou perigo à meta defendida por Matheus Cunha. Já o Flamengo passou perto de ampliar a vantagem na reta final do jogo. Aos 45 minutos, Cebolinha tabelou com Gabi dentro da área e finalizou forte para uma grande defesa de Fernando.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Boavista



Data e Hora: 01/02/2023, às 21h10

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Léo Pereira e Gerson (FLA) / Peu e Alex Galo (BOA)

Cartões vermelhos:

Gols: Pedro (1-0)(23'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Vítor Pereira)

Matheus Cunha; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas, 17'/2ºT); Thiago Maia (Erick Pulgar, 17'/2ºT), Gerson, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha, 17'/2ºT) e Arrascaeta (Matheus França, 36'/2ºT); Gabi e Pedro (Pedro, 36'/2ºT).

BOAVISTA (Técnico: Leandrão)

Fernando; Jairo, Diogo Rangel (Carlos Daniel, 27'/2ºT), Kevem, Elivelton e Peu; Israel (Alex Galo, 27'/2ºT), Ryan Guilherme e Matheus Alessandro; Wandinho (Berê, 27'/2ºT)) e Marquinhos (Éder Lima, 38'/2ºT).