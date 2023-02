Vidal - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/02/2023 15:00

Rio - Após se oferecer para jogar no Colo-Colo e causar polêmica com a torcida do Flamengo, Vidal pode ser punido pelo clube. De acordo com o portal "Coluna do Fla", a diretoria rubro-negra avalia multar o jogador financeiramente pela declaração.

A fala de Vidal teve grande repercussão negativa entre os rubro-negros, o que levou a cúpula do clube a pensar em uma punição. Apesar disso, a ideia da diretoria é conduzir tudo com cautela para não se criar uma crise às vésperas do Mundial de Clubes.

Vidal chegou ao Flamengo no segundo semestre do ano passado e fez parte dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. No entanto, nunca se firmou no time titular, apesar de entrar constantemente nas partidas. Em 2023, foi utilizado pelo técnico Vítor Pereira em apenas 26 minutos.