Ronaldinho Gaúcho defendeu o Flamengo em 2011 e 2012Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/02/2023 17:06

Rio - O dia 2 de fevereiro de 2011 foi especial na vida de Ronaldinho Gaúcho. Há exatos 12 anos, o jogador fazia sua estreia com a camisa do Flamengo, na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o Bruxo foi até as suas redes sociais relembrar o momento, e aproveitou para desejar boa sorte ao Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

"Hoje é a data da minha estreia no Flamengo... Foi muito lindo e emocionante sentir a energia que vem das arquibancadas em vermelho e preto!!! Boa sorte no mundial", publicou o ex-jogador.