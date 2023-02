Aeroporto do Galeão reforçou a segurança no terminal de cargas para receber a delegação do Flamengo - João Alexandre/O Dia

Publicado 02/02/2023 19:48

Rio - O Flamengo embarca nesta quinta-feira (2) para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes. A delegação rubro-negra deixou o CT do Ninho do Urubu no fim desta tarde rumo ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi abraçada pela torcida com muita festa e 'provocação' ao Real Madrid.

A torcida do Flamengo se concentrou próximo ao BRT do Fundão, que fica nos arredores do aeroporto do Galeão. Os torcedores aguardam a chegada do ônibus do clube, que deixou o Ninho do Urubu também sob muita festa, algo semelhante o que ocorreu em 2019.

O clima no Galeão era tranquilo. Apesar da calmaria, a PM do Rio de Janeiro reforçou a segurança no local. Segundo a própria PM, mais de 180 policiais militares foram deslocados para o terminal de carga do aeroporto, onde a delegação do Flamengo chegará.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça (7), às 16h (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre o anfitrião Wydad Casablanca, do Marrocos, e o Al Hilal, da Arábia Saudita. O adversário será conhecido no sábado (4), a partir das 11h30.