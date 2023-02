Delegação do Flamengo chegou em Marrocos - Marcelo Cortes / Flamengo

Delegação do Flamengo chegou em MarrocosMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/02/2023 09:40

Marrocos - Após mais de oito horas de voo, a delegação do Flamengo chegou ao Marrocos por volta das 11 horas locais (às 7 horas no horário de Brasília). Os rubro-negros foram recepcionados por alguns torcedores que sonham com o segundo título do Mundial de Clubes. Duas horas depois, o elenco, a comissão técnica e os demais integrantes da delegação chegaram ao hotel em que vão ficar hospedados.

Campeão mundial em 1981, o ex-lateral-direito Leandro viajou com o grupo rubro-negro para o Marrocos. Na chegada, o treinador Vítor Pereira abordou o pouco tempo de preparação que a equipe teve antes da disputa da competição que acontece no começo da temporada brasileira.

"O tempo de recuperação não foi ideal, gostaríamos de chegar com mais tempo de trabalho. Porém, agora é aproveitar esses poucos dias para evoluir. Acredito que possamos olhar nossos erros e evoluir. Temos noção do que precisamos percorrer e melhorar. Acreditamos que a questão defensiva deva ser a prioridade", disse o português.

O Flamengo fará sua estreia na semifinal da competição. O Rubro-Negro vai entrar em campo na próxima terça-feira, às 16 horas (no horário de Brasília) contra o vencedor do duelo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos. Estas equipes se enfrentam neste sábado, às 11h30 (no horário de Brasília).