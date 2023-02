Flamengo está em Marrocos - Marcos Cortes / Flamengo

Flamengo está em MarrocosMarcos Cortes / Flamengo

Publicado 03/02/2023 15:40

Rio - Um dos experientes do elenco do Flamengo, o goleiro Santos, de 32 anos, analisou o atual momento do clube carioca antes da disputa do Mundial de Clubes. Apesar da perda da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, o arqueiro acredita que o Rubro-Negro chega ao Marrocos vivendo uma boa fase.

"Aproveitar esses dias que temos para trabalhar o que for preciso, estamos focados no nosso objetivo, e com certeza vamos fazer um excelente Mundial. Acredito que o momento é muito bom, temos consciência que precisamos melhorar, mas confiança total no trabalho", disse.

O Flamengo fará sua estreia já na semifinal da competição. O Rubro-Negro vai entrar em campo na próxima terça-feira, às 16 horas (no horário de Brasília) contra o vencedor do duelo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos. Estas equipes se enfrentam neste sábado, às 11h30 (no horário de Brasília).